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الأحد، 24-03-2024 06:11 م

عجلون: مطالب بإدراج مواقف السيارات لمستشفى الإيمان الحكومي ضمن المرحلة الثالثة

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الوكيل الإخباري - طالب عدد من أبناء محافظة عجلون وزارتي الأشغال والصحة بإدراج مواقف السيارات ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مستشفى الإيمان الحكومي الجديد.

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وأشاروا إلى ضيق المواقف الحالية ما يضطرهم للاصطفاف بعيدا عن مداخل المستشفى، ما يشكل عبئا عليهم للوصول إلى المستشفى وبخاصة المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية.


وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية سابقا، النائب الدكتور فريد حداد، أهمية استكمال المرحلة الثالثة من مشروع المستشفى وخاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات للتخفيف من الازدحامات بمحيط المستشفى واستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين.


وبين رئيس بلدية كفرنجة الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات أن تأخير إنجاز مشروع مواقف السيارات المقترح يزيد من معاناة المواطنين، داعيا إلى ضرورة إعادة إدراج عطائها وخصوصا ان مخصصاتها متوفرة ولا يوجد ما يستدعي التأخير.

 




 

 


 

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