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الثلاثاء، 13-10-2020 06:46 م

عجلون : مطالب بإلزام المرشحين بالتقيد بشروط الدعاية الانتخابية

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الوكيل الاخباري – طالب عدد من المواطنين بمحافظة عجلون الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على مواقع حملات الدعاية الانتخابية بحيث لا تشكل خطورة على السلامة العامة.

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وأشاروا إلى أهمية التزام المرشحين بتعليمات قانون الهيئة المستقلة للانتخاب من حيث آلية وشروط الدعاية الانتخابية بحيث لا تعيق حركة سير المركبات والمشاة أو تحجب الرؤية.

وأكد رئيس لجنة الانتخاب في محافظة عجلون، الدكتور فائق الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بالشروط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية المُحددة وأية شروط تطلبها الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا الخصوص.


وبين أن اللجنة خصصت موظفين لغايات متابعة المقرات الانتخابية والحملات ضمن الشروط المعلنة، بالإضافة إلى لجنة تنسيقية من الهيئة المستقلة والشرطة والبلديات والأشغال لرصد المخالفات للدعاية الانتخابية وإزالتها.
وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى، المهندس حسن الزغول، إن هناك متابعات ميدانية لمراقبة مدى الالتزام بالتعليمات طيلة مدة الحملة الانتخابية المحددة.

وأشار أنه سيتم إزالة أية دعاية انتخابية وضعت بصورة مخالفة من حيث استخدام وسائل الحملات في الشوارع العامة والأبنية التـي تشغلها الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو إلصاقها على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة.


 




 

 


 

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