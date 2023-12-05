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الثلاثاء، 05-12-2023 10:40 ص

إطلاق حملة "وفر القطرة لبكرة " في الكرك

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية الفاقد في عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي الكرك، اليوم الثلاثاء، حملة التوعية المائية في المحافظة تحت شعار "وفر القطرة لبكرة".

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وتهدف الحملة إلى توعية طلبة المدارس بأهمية ترشيد استهلاك المياه، من خلال مديريات التربية والتعليم في المحافظة.


وقالت مديرة مديرية الفاقد المهندسة عبير العيدي، إن الحملة تنطلق بدعم وتوجيه ومتابعة من مدير إدارة وتشغيل الكرك المهندس رشاد العضايلة، والتي تسعى إلى تأسيس أندية مائية هدفها مأسسة عملية التوعية المائية وترشيد الاستهلاك لدى قطاع التربية والتعليم، وتعميق مفهوم الترشيد لدى الكادر التعليمي والطلبة وبالتالي الانطلاق إلى المجتمع المحلي.


وأضافت أن الحملة تهدف أيضا إلى ترسيخ الوعي بأهمية المياه، عبر مشاركة فقرات صباحية تتضمن معلومات عن أهمية المياه ضمن الإذاعة المدرسية، بالإضافة إلى تفقد تمديدات المياه في المدارس وإعطاء محاضرات والمشاركة بالأنشطة الفاعلة والهادفة إلى التوعية المائية مثل المسرحيات والندوات، والإشراف على خزانات المياه وسلامة المرافق في المدرسة، وإقامة المشاريع المدرسية للحصاد المائي وجمع مياه الأمطار لسقاية وري الحديقة المدرسية وإعادة الاستخدام لتوفير مياه الشرب.

وبينت انه تم تفعيل الحملة في 7 مدارس، وان العمل جاري علي مشاركة باقي المدارس في المحافظة والجامعات والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى توزيع وسائل توعوية علي الطلبة لترسيخ مفهوم الترشيد والتوفير.


واعتبرت العيدي، التوجه نحو المدارس والتعاون مع مديريات التربية والتعليم مدخلا مهما للوصول إلى البيوت وتعميم ثقافة احترام المياه والتقليل من الفاقد، باعتبار هذا السلوك الحضاري أعلى درجات المسؤولية الوطنية في التعامل مع عنصر يكتسب أهمية متزايدة ويشكل موردا وطنيا في ظل شح وندرة، تستوجب إدارة الموقف من خلال كسب تأييد المجتمع برمته لحماية هذه الثروة الوطنية.


وأكدت حرص مديرية الفاقد في عقد إدارة وتشغيل الكرك، على الانفتاح على جميع مؤسسات المجتمع والسعي إلى بناء شراكات حقيقية في هذا المجال، بما يخدم الجميع ويوفر معلومات كافية تضمن الحرص على تعامل يتسم بالحرص والاهتمام مع الماء، كعنصر حيوي وهام يدخل في جميع نواحي الحياة اليومية.

 




 

 


 

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