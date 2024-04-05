فعاليات ليالي عجلون الرمضانية تلقى حضورا جماهيريا

الوكيل الإخباري - لاقت ليالي عجلون الرمضانية التي عقدت، مساء اليوم الجمعة، في ساحة المركز الثقافي، بتنظيم من مديرية الثقافة، ومشاركة العديد من الهيئات والجهات التي تعنى بالفعل الثقافي، حضورا جماهيريا من أبناء المجتمع المحلي.

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وقال مدير الثقافة سامر فريحات، إن الفعاليات اشتملت على معرض للكتاب لوزارة الثقافة وكرنفال للأطفال لأنس رمانة، وعرض مسرحي لمسرحية الأمنيات الذهبية، وإنشاد ديني لفرقة هبة، ومسابقات ثقافية متنوعة لعدنان فريحات، والمسحراتي لمحمد عزام، وألعاب شعبية تراثية لمؤسسة نسيج للتنمية المستدامة، ومعرض صناعات حرفية بمشاركة فنانين حرفيين، وعرض أفلام لجمعية المستقبل لحماية البيئة.