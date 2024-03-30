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السبت، 30-03-2024 06:44 م

إطلاق ملتقى اليوبيل الفضي في عجلون

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الوكيل الإخباري - أطلقت مبادرة درب الوئام الحضاري واتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها وجامعتي الهاشمية وآل البيت واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ومنتدى ياجوز الثقافي وممثلو هيئات ثقافية في عجلون ملتقى اليوبيل الفضي، تحت عنوان: "مسارات الهاشميين".

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وقال الوزير الأسبق، الدكتور طه الهباهبة، راعي الفعاليات إنه منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية حقق الأردن المزيد من الإنجازات وأصبحت الدولة الأردنية أنموذجا يحتذى بالتميز والإبداع.


وقال رئيس اتحاد المؤرخين، سعد سلامة، إن إطلاق الملتقى جاء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بمناسبة مرور 25 عامًا على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وجاءت تحت عنوان: "مسارات الهاشميين"، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت في عجلون منذ نشأة الدولة الأردنية.


وأشار رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، الدكتور محمد وهيب، إلى أن محافظة عجلون تزخر بالعديد من المواقع السياحية والأثرية التي تجعلها محط أنظار السياح والزوار من شتى بقاع العالم.


وأشار عدد من المتحدثين منهم الناشط الاجتماعي والوجيه العشائري قاسم السيوف والأكاديمي من جامعة آل البيت الدكتور محمود عبد العزيز والدكتور عدنان لطفي ومالك الصمادي وفاروق الزغول إلى اهتمام الهاشميين بمدينة عجلون منذ تأسيسها والنمو والتطور الذي شهدته.


وأوصي المشاركون في البيان الختامي للملتقى بنشر المعلومات المبسطة عن عجلون وتوفيرها لطلبة المدارس والجامعات، وعقد مؤتمر ثقافي علمي سنوي.

 




 

 


 

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