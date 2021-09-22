الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

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الأربعاء، 22-09-2021 11:29 ص

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

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الوكيل الإخباري- تجري المؤسسة الاستهلاكية المدنية "تخفيضات وعروضاً ترويجية كبيرة" على أكثر من 200 سلعة غذائية وغير غذائية اعتباراً من الخميس وحتى مساء السبت الذي يوافق 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وبنسبة تتراوح من 5-36%، وفق ما أفادت المؤسسة الأربعاء.

وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، أن "جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات وألوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين".

ودعا القضاة، المواطنين، إلى "الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات".

و"دفعة التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار" بحسب القضاة.

وتشمل التخفيضات "الأرز بأنواعه، السكر، الحليب، الزيوت النباتية، زيت الزيتون، الطحين، الشاي، السمنة، الألبان والأجبان، البقوليات والحبوب، المعكرونة والشعيرية، سكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، تونة وسردين، حمص وفول معلب، عسل ومربى، العصائر الطبيعية، المجمدات"، إضافة إلى "توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومزيل العرق والورقيات وفوط الأطفال والكمامات الطبية والمعقمات والمراوح الكهربائية وأباريق الكهرباء" على ما أكد القضاة.

واشار إلى أن "المواد المخفضة كافة اجتازت الفحوص المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق"، مشدداً على أن "المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوص المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها".

ودعا القضاة، مرتادي أسواق المؤسسة، إلى "ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم".

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