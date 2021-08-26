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الخميس، 26-08-2021 09:22 ص

استمرار دوام اسواق المؤسسة المدنية ليوم الجمعة

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الوكيل الاخباري- قرر مديرعام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاه، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في الاسواق الرئيسة ومراكز المحافظات، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

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وقال القضاه في بيان، اليوم الخميس، ان استمرار الدوام جاء لافساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك)، للاطلاع على الاسواق التي ستباشر عملها.

 

وفي ذات السياق دعا القضاه المواطنين الى الاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً والمتوفرة في اسواق المؤسسة.


كما دعا مرتادي اسواق المؤسسة الى ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة، من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

 

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