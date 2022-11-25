عزايزة: بعض المناصب لا يتوجب أن يكون فيها عمل حزبي

الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، إن المخرجات الصادرة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عليها توافق وطني وتمت بمشاركة 92 شخصية وطنية.

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وأضاف في حديث لبرنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أن هناك العديد من المناصب الحساسة التي لا يتوجب أن يكون فيها العمل الحزبي، وذلك يأتي من مبدأ تعزيز الحيادية.



وأشار أن الفريق الحكومي فهم رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني خلال ترأسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء أنها تحفيز للحكومة للاستمرار في اتخاذ القرارات التي تدعم مسارات التحديث.



واكد أن مسارات التحديث الثلاث هي توجه دولة وليس حكومة وأنها مترابطة ولا يتوجب الفصل بينها، مؤكدا أن تنفيذ تلك المسارات ليست جهد حكومي فقط بل الجميع شركاء في إنجاحه.

