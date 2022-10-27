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الخميس، 27-10-2022 03:39 م

وزيرة الثقافة: الشعر النبطي يعكس عمق السردية الوطنية الأردنية

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الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الوزارة تولي الشعر النبطي أهمية خاصة، ضمن اهتماماتها بكل ما يتصل بالموروث الأردني الغني بالتراث الذي يعكس عمق السردية الوطنية الأردنية.اضافة اعلان


وأضافت النجار، الخميس، على هامش تكريمها للشعراء الفائزين بمسابقة الشعر النبطي، التي أقيمت ضمن مهرجان سباقات الهجن في دورته الثانية، إن السردية الوطنية الأردنية راسخة في ضمير كل أردني.

وأكدت أهمية الشعر النبطي في تأصيل الاعتزاز الوطني، عبر ارتباطه بوجدان الأردنيين ودوره بتأريخ حياتنا الاجتماعية، كونه يحمل قيمنا الأصيلة ويعد مصدراً من مصادر المعرفة التاريخية.

 




 

 


 

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