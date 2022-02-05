عضو مكافحة الأوبئة لا ترى ما يمنع تأخير بدء الفصل الثاني بالمدارس إذا كانت موجة كورونا في أوجها

الوكيل الاخباري -

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رأت عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ريما حجو، السبت، عدم وجود ما يمنع تأخير بدء دوام الفصل الدراسي الثاني في المدارس لأسبوع أو أسبوعين إذا كانت موجة انتشار كورونا في أوجها.وقالت حجو عبر برنامج "أخبار الأسبوع"، إن التعليم الوجاهي أمر مهم جدا ونبهت إليه جميع دول العالم، لكن "إذا كنا في أوج الموجة لا مانع من أن نؤخر الدوام أسبوعا أو أسبوعين لكن لا حل آخر عن التعليم الوجاهي".وقالت إن الفيروس مستمر لفترة أكثر من المتوقعة، ويجب التعايش معه، ولا توجد بوادر على الانتهاء منه قريبا.ووُجد أن سلالة (BA1) من متحور أوميكرون تصيب صغار السن والأطفال بشكل أكبر، والفئات غير المطعمة لا تزال أكثر الفئات المعرضة لمخاطر الإصابة ، وفق حجو.وقالت إن "نوعا من المضاعفات بدأ يتضح لدى الأطفال تحت عمر 5 سنوات، وأشارت دراسات لوجود عرض ينبه على شدة المرض ويسمى بالخناق أو بحة شديدة في الصوت وذلك نتيجة التهاب في الجهاز التنفسي العلوي ووجدت الدراسات أن عددا من هؤلاء الأطفال الذين أُصيبوا بالخناق معرضين لدخول المستشفيات أكثر من غيرهم".