عطاءات بنية تحتية في البترا بقيمة مليوني دينار

الوكيل الإخباري - أحالت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأربعاء، عدة عطاءات لتحسين البنية التحتية في لواء البترا والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة في المنطقة وبما ينعكس إيجاباً على المواطن وزوار المدينة الأثرية.

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وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات إن السلطة طرحت عدة عطاءات خلطات اسفلتية لعدد من الشوارع ضمن مناطق الإقليم وأخرى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.



وأضاف، إن عدد العطاءات التي تم طرحها بلغت 4 عطاءات بتكلفة مليوني دينار في تجمعات لواء البترا كافة، لخدمة المواطنين في المنطقة خصوصاً المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً.



وأشار الفرجات إلى أن السلطة تضع ضمن خططها، الاستمرار في تحسين البنية التحتية في اللواء، مبينا أنه سيتم طرح عطاءات أخرى مستقبلاً لتشمل شوارع في اللواء وضمن المواصفات والمعايير المطلوبة وبما يراعي الدقة وسرعة الانجاز وتوفير عوامل السلامة العامة للمواطنين وللممتلكات العامة والخاصة.