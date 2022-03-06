توقيع اتفاقية لإنشاء مبنى لمديرية تربية البترا

الوكيل الإخباري - أبرمت وزارة التربية والتعليم وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأحد في مبنى الوزارة، اتفاقية تعاون لغايات إنشاء مبنى لمديرية التربية والتعليم للواء البترا.



ووقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس عن الوزارة، وعن سلطة إقليم البترا رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات.



وأعرب الدكتور عويس خلال توقيع الاتفاقية عن شكر الوزارة لسلطة إقليم البترا على تعاونها الدائم مع الوزارة، وأمله باستمرار هذه الشراكة لخدمة أبناء المنطقة.



من جانبه، أكد الفرجات أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة التربية والتعليم في تنمية المجتمعات المحلية، مبينًا أن الوزارة هي الشريك الأكبر للسلطة في تنمية المجتمعات المحلية.

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