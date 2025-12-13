الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائط الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية، في الفترة ما بين الساعة 12:00 إلى الساعة 17:00 بتوقيت موسكو.



وبحسب البيان: "دمرت وسائط الدفاع الجوي الروسية واعترضت 8 مسيرات أوكرانية منها 3 طائرات في أجواء البحر الأسود و2 في أجواء مقاطعة بيلغورود، وطائرة واحدة في كل من بريانسك وكورسك وبحر آزوف ".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.



وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.