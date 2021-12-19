الأحد 19-12-2021
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الأحد، 19-12-2021 01:26 م

عطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة

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الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ أعمالها يوم السَّبت المقبل الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل 2021م، ويوم السَّبت الموافق للأوَّل من كانون الثَّاني لعام 2022م، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة.

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كما تضمَّن البلاغ أن يكون يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من كانون الأوَّل 2021م عطلة رسميَّة للموظَّفين والطَّلبة المسيحيين.


واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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