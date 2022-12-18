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الأحد، 18-12-2022 01:25 م

عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

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الوكيل الاخباري-أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأحد المقبل الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل 2022م، وكذلك يوم الأحد الموافق للأول من كانون الثَّاني لعام 2023م؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة.

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وتضمن البلاغ أن يكون يوم الاثنين الموافق للسَّادس والعشرين من كانون الأول 2022م عطلة رسميَّة للموظَّفين والطَّلبة المسيحيين.


واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


 




 

 


 

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