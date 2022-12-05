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الإثنين، 05-12-2022 09:51 ص

الحكومة ترصد 2 مليون دينار في 2023 لدراسات المدينة الجديدة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - رصدت الحكومة على بند مشاريع رئاسة الوزراء الرأسمالية للعام القادم 2023، مبلغ 2 مليون دينار في الموازنة لمشروع الدراسات التفصيلية للمدينة الجديدة. 

وبينت أرقام مشروع قانون الموازنة 2023، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم تخصيص مبلغ 45 مليون دينار لمشروع خارطة تحديث القطاع العام. 

كما خصص مبلغ 100 ألف دينار لتطوير مراكز خدمة نموذجية في ( الوسط ، والشمال والجنوب).

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وبلغ مجموع المخصصات المالية التي رصدتها الحكومة على بند النفقات الرأسمالية لرئاسة الوزراء للعام القادم 59 مليون و770 ألف دينار.



 




 

 


 

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