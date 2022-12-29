الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يعلن عن إضافة لغة الإشارة لكل حملاته التوعوية

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

التعامل مع 1298 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أين تتجه أسعار النفط العالمية في 2023؟

متى سيلمس المواطن أثر تعديل نظام تسعير المحروقات الذي صدر أمس؟

الجيش يعلن عن المستفيدين من قرض الإسكان العسكري - اسماء

التربية: 84 مليون دينار قيمة مشاريع نُفذت في 2022

الإحصاءات: ارتفاع عجز الميزان التجاري 30.2% في الشهور العشر الأولى

تشاووش أوغلو يخطط لمحادثات مع لافروف

الخميس، 29-12-2022 01:06 م

متى سيلمس المواطن أثر تعديل نظام تسعير المحروقات الذي صدر أمس؟

بنزين2


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - مع صدور الإرادة الملكيَّة بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته، وتضمين رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) وضع سقوف سعرية لاسعار المشتقات النفطية، تسأل مواطنون متى سنلمس اثر ذلك على اسعار المحروقات.

اضافة اعلان


هذا التوجه جاء بعد أن كانت الحكومة تقوم بتسعير المحروقات محلياً حسب نشرة (بلاتس العالمية، وهي المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المحروقات) وفقا لبيانات سعر بورصة سنغافورة، كما أن السقوف السعرية للمحروقات لم تطبق من قبل نظراً لوجود فوارق سعرية بين السعر العالمي والمحلي. 

أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام، قالت إن تحديد السقف السعري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المُستوردة سوف يخلق تنافسية أكثر ويعود بوفر سينكعس على المواطن. 

وأكدت العزام لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا يمكن تحديد قيمة هذا الوفر لأن أسعار المحروقات في العالم تتغير وتتبدل بين شهر و آخر، إلا أنها أوضحت أن المستفيد الأكبر سيكون المستهلك. 

ولم تستبعد العزام أن يتم تطبيق السقوف خلال الربع الأول من 2023، مؤكدة أن ذلك يأتي بموجب نظام وقانون. 

الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل، قال إن تعديل نظام المشتقَّات البتروليَّة وفقا للإرادة الملكية جاء بهدف الشراء من البورصة الأقل سعرا وليس حسب بورصة معينة كما هو معمول به.

وبيّن عقل لـ الوكيل الإخباري، أن الحكومة تستطيع إلزام الشركات المستوردة للشراء من البورصة الأقل سعراً، موضحا أن ذلك سيكون له أثر ووفر سيعود على المواطن بمعدل 5-10 دولار عن كل برميل، مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات الاسعار عالمياً. 

وحول السقوف السعرية، أشار إلى أن السقف السعري المنوي تنفيذه يعني وضع حد أعلى لسعر البيع، مع اتاحة المجال للشركات المستوردة حرية تحديد سعر البيع ولو كان بأقل من السعر المحدد، وذلك لخلق تنافسية أعلى فيما بينها. 
وختم عقل أن  هذه العوامل ستؤدي إلى انخفاض ملموس على المشتقات النفطية  يستفيد منها المواطن.

ووفقا للبيانات الحكومية ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 66.9 % منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الرابع الثالث من العام الحالي حتى شهر آب.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 2.404 مليار دينار لنهاية آب من العام الحالي، مقابل 1.440 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
cdedd502-c465-4bb4-9275-2c420bb60c3f

المركز الوطني للأمن السيبراني يعلن عن إضافة لغة الإشارة لكل حملاته التوعوية

322613516_1316169118941446_34077423185977367_n

التعامل مع 1298 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

القوات المسلحة

الجيش يعلن عن المستفيدين من قرض الإسكان العسكري - اسماء

M63A8882

التربية: 84 مليون دينار قيمة مشاريع نُفذت في 2022

63ad5dc521e8b

الإحصاءات: ارتفاع عجز الميزان التجاري 30.2% في الشهور العشر الأولى

000000

الأردنيون استقدموا 18 ألف عاملة منزل عام 2022

أخبار متعلقة
w

وفد حكومي أردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع العراق

12202239633461658418

وزيرة التنمية: قيمة معونة الشتاء تختلف من اسرة لأخرى والصرف نهاية الشهر الحالي

greenEconomy7-620x330

الصناعة والتجارة: الاقتصاد الأخضر أمر حاسم للأردن

main_image6398459f6c4f4

ابو السمن: اتخذنا قرارات سابقة لدعم وسائل النقل

112022301277463393642

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات محلياً بداية العام الجديد

0L5A1485 - Copy

عقد منتدى اقتصادي أردني - كيني الأحد