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الخميس، 29-12-2022 10:14 ص

هيئة الطاقة: لهذه الأسباب ترتفع قيمة فواتير الكهرباء

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، إن عدة إجراءات يجب على المواطنين اتخاذها لتخفيض استهلاك الكهرباء، ولضمان بقاء الفاتورة ضمن نطاقها الطبيعي خلال فصل الشتاء. 
 
وبيّنت القاق لـ " الوكيل الإخباري" إنه لا بد من تجنب استخدام صوبات الكهرباء التي تُعتبر من أكثر وسائل التدفئة استهلاكاً للطاقة وأقلها فائدة.
 
وأشارت إلى أنه في حال استخدام المُكيف لابد من التأكد من ضبط مُنظم الحرارة على درجة( 24 مئوية ) للحصول على جو طبيعي واستهلاك أقل للطاقة، لافتة إلى أن استهلاك المُكيف للكهرباء سيزيد بنسبة ( 4 % ) عن كل درجة واحدة تقل أو تزيد عن ذلك.
 
وأوضحت القاق أنه لا بد من تنظيف مُرشح الهواء (الفلتر) الخاص بالمُكيف بشكل دوري لتخفيض استهلاك الكهرباء، وحتى لا تزيد قيمة الفاتورة الشهرية. 
 
وأكدت على أن عدم ضبط درجة حرارة الغسالة على ( 40 مئوية) كحد أقصى يزيد من الاستهلاك، مشيرة إلى أن ضبط الحرارة عند غسل الملابس على هذه الدرجة يضمن تخفيض استهلاك الكهرباء والحصول على النظافة المطلوبة.
 
وكشفت القاق أن (90% ) من الطاقة الكهربائية تُستهلك لتسخين المياه والباقي لتدوير الغسالة. 
 
وحول استخدامات السخان الكهربائي ( الكيزر) بينت أنه لا بد من ضبط درجة حرارة السخان عند ( 60 مئوية ) لتوفير حوالي ( 25 % ) من استهلاك الكهرباء، مقارنة بوصول درجة الحرارة إلى ( 90 مئوية). 
 
وشددت القاق على ضرورة تغيير قلب السخان ( المقاومة) مرة واحدة سنوياً على الأقل، وذلك لتخفيض نحو ( 10 % ) من استهلاك للكهرباء. 
 
وأضافت أنه من أسباب ارتفاع قيم الفواتير خلال الشتاء عدم عزل أنابيب المياه الساخنة بمواد عازلة لمنع تسرب الحرارة في الحائط إذا كانت التمديدات داخلية أو في الهواء إذا كانت خارجية، إلى جانب أهمية محاولة استبدال السخان الكهربائي بالسخان الشمسي.

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ويزيد استهلاك المواطنين للطاقة الكهربائية خلال فصل الشتاء، خاصة وقت تأثر المملكة بالمنخفضات الجوية، وذلك بسبب الاعتماد على وسائل التدفئة الكهربائية، ما يسبب ارتفاع في قيمة الفاتورة الشهرية. 
 
يذكر أن الحكومة بدأت منذ نيسان الماضي تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، بعد أن تم تقسيم التعرفة المدعومة إلى 3 شرائح وسعر لكل تعرفة، وهي من ( 1 – 300 ) كيلو واط /ساعة 50 فلساً، ( 301 – 600 ) كيلو واط /ساعة 100 فلس، ( أكثر من 600 ) كيلو واط /ساعة 200 فلس.

 




 

 


 

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