عمان تتزين بيومها بمناسبة مئوية الدولة الأردنية - فيديو

الوكيل الإخباري -خاص - احتفلت عدد من الوزارات في العاصمة عمان ، بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال إضاءة مبانيها بألوان العلم الأردني ، حيث الوطنية وتخليد الذكرى التي باتت في قلوب الأردنيين.

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وشارك بفعالية الاحتفال، بحسب رصد " الوكيل الإخباري " كل من وزارتي الإقتصاد الرقمي والريادة والتربية والتعليم وعدد من المعالم الأثرية الأردنية .



وتم الإعلان اليوم الثلاثاء الذي يصادف 2 آذار من كل عام يوم مدينة عمان وذلك تخليدا لوصول الملك المؤسس عبد الله الأول إلى مدينة عمان في الثاني من مارس عام 1921.



وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على اعتماد الثاني من شهر آذار من كل عام يوماً لمدينة عمّان، وذلك في إطار الاحتفاء بمرور مئة عام على تأسيس الدّولة الأردنيّة.



