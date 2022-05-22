سيدات الطفيلة الخيرية تطلق مشروع شباب من أجل التغيير

الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية سيدات الطفيلة الخيرية اليوم الأحد، مشروع شباب من أجل التغيير الإيجابي، للحد من التطرف المجتمعي لبناء قدرات الشباب بمحافظة الطفيلة، بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.



وقالت رئيسة الجمعية الدكتورة حنان الخريسات إن المشروع يهدف إلى تفعيل دور الشباب المجتمعي بمحافظة الطفيلة، وإيجاد طرق متنوعة للقضاء على التطرف، وفتح قنوات التواصل بينهم كقادة في مجتمعهم، كما يوفر مساحات اجتماعية وثقافية ينفذها الشباب والشابات بهدف تحقيق التماسك المجتمعي ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، بما يعزز الأمن والسلم المجتمعي، ونبذ التطرف والعنف.

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