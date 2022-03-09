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الأربعاء، 09-03-2022 04:12 م

عويس: توزيع المنح والقروض للطلبة هذا العام كانت بـ"شفافية" والوزارة لم تتدخل

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، الأربعاء، إن عملية إعطاء المنح والقروض للطلبة هذا العام شهدت شفافية مطلقة ومهنية بالعمل من قبل كوادر الوزارة. اضافة اعلان


وأكد عويس خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية المكرمة الملكية السامية بوزارة التعليم العالي لمناقشة المنح وقروض الطلبة، أن الملف لم يشهد تدخلات من قبل الوزارة أو أي جهة أخرى من الخارج، عكس السنوات السابقة.


وأضاف أنه تعذر منح قروض ل 4058 طالب من المتقدمين لصندوق دعم الطالب، لأسباب عديدة أبرزها حصولهم على عقوبة تأديبية، وتدني المعدل التراكمي ما دون ال 60، أو ثبت انقطاعهم عن الدراسة، ولغير المسجلين في الجامعة أو المنسحبين، بالإضافة إلى الطلبة الذين يدرسون على نظام الموازي، وتخصص الدبلوم. 


وكشف عويس أنه تم تعديل علامات أو نقاط 6 آلاف طالب، لم يكونوا قد استوفوا الشروط، لأسباب تقنية أو أخطاء أثناء تقديم طلب المنحة أو القرض، مشيرا إلى أن شروط الصندوق من الممكن أن يتم النظر فيها وإعادة صياغتها بناء على الأوضاع الاقتصادية.

بدوره أمين عام وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال إنه تم تغيير بعض معايير القبول في صندوق دعم الطالب العام الماضي، بداية بتغيير معيار الدخل المادي، وتخفيض عدد الأخوة الحاصلين على منحة لأخين، كما وتم توزيع النقاط بناء على تغيير الدعم الحكومي، وإعادة النظر بمعايير جيوب الفقر.


وأضاف أن هناك جديد ليتم العمل به " أنه إذا تقدم 3 أخوة لصندوق دعم الطالب ولم يحصل أي منهم على قرض او منحة، يتم منح الأخ صاحب المعدل الأعلى.


وأشار الدبعي إلى وجود 150 نقطة تسمى بالحالات الطبية، تمنح للأمراض المزمنة، حيث يتم تأكيدها من مركز الحسين للسرطان او اللجان اللوائية التابعة لوزارة الصحة.


كما وأكد أن الوزارة أتمتت كافة عمليات وخدمات صندوق دعم الطالب، وأصبحت الكرتونية، وأضاف الدبعي أنه إعطاء مهلة شهر لتقديم الاعتراضات، بعد صدور النتائج النهائية، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع رؤية نقاطه، ونقاط كافة الطلبة من نفس اللواء، كما ويستطيع رؤية الحد الأدنى من علامات المتقدمين للقروض والحد الأدنى من علامات المتقدمين للمنح.


وقال إنه تم الأخذ "الأهمية النسبية" بعين الاعتبار وهي: عدد الطلبة المترشحين من اللواء إلى إجمالي عدد الطلبة المترشحين للصندوق، مشيراً إلى أن 29 لواء استفادوا ما نسبة 100% من المنح والقروض.


ولفت إلى أنه بعد التدقيق والتمحيص، وجد أن درجة الخطأ لدينا في عام 2021 هي صفر.


 




 

 


 

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