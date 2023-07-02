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الأحد، 02-07-2023 04:26 م

عيد الأضحى يرفع اقبال الأردنيين على شراء الذهب

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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أكد نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان أن عيد الأضحى المبارك رفع اقبال الأردنيين على محلات الذهب ، بشكل لم تشهده المحال منذ بداية العام .

واشار بحديثه لـ " الوكيل الإخباري" أن ذروة الطلب على شراء الذهب كانت خلال الأيام الثلاثة التي سبقت عطلة العيد ، حيث كانت اغلب مشتريات الأردنيين من الذهب لاغراض تجهيزات الأعراس ومن عيار 21 .

بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن اليوم الأحد 315 دينارا ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 277 دينارا وفقاً للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

 




 

 


 

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