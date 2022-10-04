"عين على القدس" يرصد مصادرة الاحتلال أراضي من بيت حنينا وحزما

الوكيل الإخباري - سلط برنامج "عين على القدس"، الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة حديقة ووحدات استيطانية على حساب أراض من بلدتي حزما وبيت حنينا.

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وأوضح البرنامج في تقريره الأسبوعي، المصور في القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي، منذ استيلائه على الأراضي الفلسطينية عام 1967، بدأ ببناء المستعمرات في الأراضي المحتلة، حيث يقوم بين الفينة والأخرى بالكشف عن مخطط جديد لمصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح الاستيطان، مشيراً إلى أنه صادق، أخيرا، على إقامة حديقة استيطانية جديدة أطلق عليها اسم "عمق الغزلان"، كما صادق على بناء 930 وحدة استيطانية على أراض استولى عليها من بلدتي حزما وبيت حنينا الواقعتين شمال شرقي القدس المحتلة.



وبين التقرير أن هذا المخطط يهدف إلى توسيع مستعمرة بسغات زئيف التي تضم اكبر التجمعات الاستيطانية شرقي القدس المحتلة، لزيادة عدد المستوطنين فيها على حساب أراضي الفلسطينيين، بعد أن صادرت سلطات الاحتلال معظم أراضي بلدة حزما لصالح جدار الفصل العنصري والاستيطان.



وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي يعتبر أن الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 أراض محتلة، ولا يجوز للاحتلال مصادرتها أو الاستيطان فيها، الأمر الذي لا تعترف به دولة الاحتلال تحت منطق القوة والإرهاب.