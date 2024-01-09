غارات جوية تستهدف مواقع تجار مخدرات بسوريا على الحدود الأردنية السورية

الوكيل الاخباري - قالت مصادر إعلامية سورية بإن مقاتلات حربية، نفذت أكثر من غارة جوية جنوب شرقي السويداء فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت مواقع تجار مخدرات في سوريا في بلدة عرمان، ومزرعة قرب بلدة ملح، وموقعين شمال وجنوب قرية الشعاب.

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ونقلت وسائل اعلام سورية أن طائرات حربية يرجح أنها أردنية شنت غارات جوية متزامنة استهدفت مواقع عدة في محافظة السويداء جنوب العاصمة السورية دمشق، فيما لم يصدر بيان رسمي من الجيش الأردني.



في الوقت ذاته قالت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصادر مخابرات إقليمية إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا، الثلاثاء، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.



وكثف الجيش الأردني حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يُشتبه بأن لهم صلات بجماعات مسلحة كانوا يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود مع سوريا.



