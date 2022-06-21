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الثلاثاء، 21-06-2022 09:00 ص

غياب المواصلات يفاقم معاناة مراجعي مركزي ماحص والفحيص الصحيين

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الوكيل الإخباري - ثنائية الإرهاق وآلام المرض، واقع صعب يواجهه العديد من مراجعي مركزي ماحص والفحيص الشامل في محافظة البلقاء، نتيجة بعد مبناهما عن الشارع الرئيس، وسط غياب المواصلات العامة، ما يعني بذل المراجعين مزيدا من الجهد الذي لا يتناسب وأوضاعهم الصحية من أجل الوصول لمرحلة بدء تلقي العلاج.

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هذا الجهد يتضاعف لدى كبار السن خاصة، الذين لا تحتمل أوضاعهم الصحية إهدار أي مجهود بدني هم بغنى عنه، على أن حاجة العلاج تغيب التفكير في جهد الوصول.


يقول عدد من سكان لواء ماحص والفحيص إن الوصول إلى المركزين الصحيين، يحتاج إلى توفر مركبة خاصة، أو اللجوء إلى "التكاسي" أو مركبات تطبيقات النقل، وهو أمر يشكل عبئا ماديا على الكثير من الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود في اللواء، ممن لا يمتلكون مركبات خاصة، فيما يصبح الأمر أصعب حال عدم توفر المال من اجل استئجار وسيلة نقل، وقد يضطر البعض الى السير على الاقدام لمسافات طويلة من أجل الوصول إلى أحد المركزين لتلقي العلاج.

 

من جهته، قال مصدر في هيئة تنظيم قطاع النقل البري إن مطالب السكان في المنطقتين محقة، كون المركزين الصحيين بعيدين عن الطرق الرئيسة بالفعل، مؤكدا أن الهيئة ستقوم بدراسة واقع النقل في المنطقتين للعمل على إيجاد حل مناسب.

 

وأضاف المصدر أن الهيئة ستناقش ما إذا كان هناك حلول فورية متاحة لحل المشكلة في المنطقتين، في إطار دورها وجهدها المتعلق بتوفير نقل عام في مختلف مناطق المملكة التي تحتاج للخدمة.

 

الغد

 




 

 


 

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