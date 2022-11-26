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السبت، 26-11-2022 12:59 م

فاجعة تهز عجلون.. وفاة "أم معاذ" أثناء حضورها حفل خطوبة ابنها

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

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 خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الفاضلة (أم معاذ) أثناء حضورها حفل خطوبة ابنها وسط صدمة كبيرة من الحضور.

ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الفاضلة توفيت اثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 59 عاما.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتوفية بكلمات مؤثرة حيث اعتبرها فاجعة هزت قلوب سكان محافظة عجلون.

وكتب ابنها معاذ كلمات تدمي القلوب لوالدته التي فارقته أمس الجمعة "بقضاء الله وقدره أنتقلت الى رحمة الله ، نور عيني وحبيبت قلبي ومهجت فؤادي وأنيس روحي رحمةُ الله لي في الدنيا وباب للجنه  ، وكل حياتي والدتي الحبيبة.

وسيشيع جثمانها بعد صلاة عصر اليوم السبت من مسجد عين جنا الكبير الى مقبرة عين جنا القديمة.

وترحم رواد مواقع التواصل على الأم التي توفيت أثناء فرحها بابنها الأمر الذي أدى إلى استعطاف شعبي حيال ذلك.

 




 

 


 

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