فتح آفاق تعاون جديدة بين الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة

الوكيل الاخباري - زار وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، اليوم الخميس، مديرية الخدمات الطبية الملكية، وكان في استقباله مديرها العام، العميد الطبيب يوسف زريقات، وعدد من كبار ضباط المديرية.



وثمّن وزير الصحة الجهود المبذولة من قبل الخدمات الطبية الملكية في سبيل تحقيق التعاون بينها وبين وزارة الصحة لتطوير منظومة الخدمات الصحية التي يسعى الجانبان لتقديمها وفقاً لأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعمل على تنفيذ رؤى جلالة الملك لتطوير منظومة القطاع الصحي الأردني، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كالخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص.

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