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الأحد، 27-03-2022 04:20 م

فتح باب الترشح لانتخابات الجيولوجيين الخميس المقبل

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الوكيل الإخباري - قررت نقابة الجيولوجيين، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة اعتبارا من صباح الخميس المقبل.

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وأكدت النقابة في بيان اليوم الأحد، أن الترشح لموقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة للدورة الثانية والعشرين مستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس السابع من شهر نيسان المقبل.

 

وكان مجلس النقابة قرر دعوة الهيئة العامة لاجتماعها يوم الجمعة الموافق 29 نيسان المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يوم الجمعة 13 أيار المقبل حيث سيكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بمن حضر، وتجرى الانتخابات.

 




 

 


 

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