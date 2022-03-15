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الثلاثاء، 15-03-2022 01:43 م

فاعليات شعبية في مأدبا تدعو لتكثيف المشاركة في الانتخابات البلدية

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الوكيل الإخباري - دعت فاعليات شعبية في محافظة مأدبا إلى تكثيف المشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري؛ لاختيار مجالس بلدية ومجالس محافظات على نحو أفضل.

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وقالت النائب أسماء الرواحنة إن الانتخابات المحلية فرصة ثمينة للمواطنين من أجل اختيار ممثليهم في البلديات ومجالس المحافظات، والمشاركة في الشأن العام وتحمل المسؤولية باختيار الأفضل، ولا سيما في ظل الحديث عن تحديث منظومة الحياة السياسية الأردنية، والحاجة لمن يعمل بجد ويكون له تأثير في المجتمع والنهوض به.


وقال رئيس جمعية تكامل لحقوق الإنسان هشام الشوابكة إن العزوف عن المشاركة يؤدي إلى إفراز مجالس ضعيفة لا تمثل المجتمع تمثيلا حقيقيا، داعيا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات واختيار مجالس كفؤة وقادرة على إحداث التنمية في المحافظة.


ودعت الناشطة الشبابية عائشة الحواتمة إلى انتخاب ذوي الكفاءة والقدرة على خدمة المحافظة لأن صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بإيصال من يمثلنا في مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وأن يكون الشباب أصحاب الكلمة الفصل في انتخاب الأفضل.


وقال رئيس نادي الوحدة الرياضي خضر أبو ناب إن الأندية الشبابية جزء من مؤسسات المجتمع المحلي، ولها دورها في تعزيز المشاركة بالانتخابات، وأن يشعر المواطن بأهمية تأثيره في العملية الانتخابية وتعزيز دوره والتزامه باختيار ممثليه، محذرا من عدم المشاركة في الانتخابات لأنها ستفرز مجالس ضعيفة وتضعف الثقة بالمجالس المنتخبة.


وقال الناشط عيسى عجيلات إن المشاركة الفعالة في الانتخابات أمر في غاية الأهمية لاختيار مجالس المحافظات والبلديات القادرة على تقديم الخدمات للمواطنين، ما يضع على عاتق الجميع مسؤولية لانتخاب الكفؤ القادر على إحداث التنمية المستدامة.


وقال رئيس منتدى الحكاية الثقافي عدي الشورة إن مشاركة الشباب وإقبالهم على الانتخابات سيحدث تغييرا إيجابيا في المجتمع، مشددا على أن الشباب لهم دور مهم في التفاعل بإيجابية مع الانتخابات واختيار المجالس المحلية وفق معيار الكفاءة والقدرة بعيدا عن الحسابات المناطقية.


 




 

 


 

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