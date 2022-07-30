السبت 30-07-2022
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السبت، 30-07-2022 09:23 ص

فرقة نايا تستحضر الموروث الغنائي العربي في جرش

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الوكيل الاخباري- استحضرت فرقة "نايا" الموسيقية الموروث الغنائي العربي في أمسيتها التي أحيتها مساء أمس الجمعة على خشبة مسرح "ارتيمس" ضمن فعاليات "مهرجان جرش للثقافة والفنون" في دورته الـ36، المقامة تحت شعار "نورت ليالينا".اضافة اعلان


وقطفت الفرقة التي تقودها الدكتورة رولا جرادات وترافقها سيدات يعزفن على آلات التخت الشرقي، أغنيات عالقة بالوجدان من بساتين الطرب العربي، ناثرة اريج زهورها على جمهور الحفل .

وقدمت الفرقة "ريبرتوار" من أغنيات الفلكلور الأردني "صبو القهوة وصبو الشاي" و"يا شوقي" بتوزيع موسيقي حديث، كما نقلوا الجمهور إلى القدود الحلبية وأغنيات بلاد الشام.

وفي سياق آخر، خطفت "فرقة الحد البحرينية" أنظار جمهور الساحة الرئيسية، بالوصلة الفلكلورية التي تعبر عن ثقافة أهل الخليج وعاداتهم وحضرها السفير البحريني في الأردن احمد الرويعي.

وقدمت الفرقة عروضاً تراثية، أولها فن الفجيري، ودق الحَب، وأخيراً أقامت الفرقة "زفة المعرس" وهي زفة العريس البحريني على طريقة التراث البحريني القديم بتفاصيلها كافة.

كما شاركت "فرقة معان" بعدد من الفقرات الفلكلورية من الموروث الأردني، مستخدمة الربابة والناي والإيقاع والقربة والمجوز، والبنادق ودِلال القهوة التراثية المستوحاة من مدينة معان.

وفي معرضها المقام في شارع الأعمدة، تميزت الأعمال اليدوية التي عرضت في جناح "مركز جرش للرعاية والتأهيل" قدمها مبدعون من حرفيي المجتمع المحلي الجرشي بجمال الإتقان.

وقال مدير مركز جرش للرعاية والتأهيل مرزوق الزبون، إن المشاركة بالمهرجان بمعرض بعنوان "صنع بإرادة"، واشتمل على المشغولات اليدوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنتسبين للمراكز التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وهي خمسة مراكز، جرش والكرك والطفيلة والأمل والظليل.

 




 

 


 

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