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السبت، 16-09-2023 06:23 م

فريق بحثي: الكرك مركز حضارة مدين

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الوكيل الاخباري - أكد فريق بحثي من جامعتي الهاشمية وآل البيت ومؤسسات علمية وثقافية، اليوم السبت، أن مركز حضارة مدين كان في جنوب المملكة.

وقال الفريق خلال حفل إشهار "اكتشاف حضارة مدين" في قاعة جمعية مدين الخيرية بالكرك تحت رعاية الوزير الأسبق طه الهباهبة، إنه توصل إلى أن الكرك جنوب المملكة كانت مركز حضارة مدين، بعد إنجازه مشروع دراسات ميدانية وبحث العلمي استغرق 4 سنوات، من عام 2018 إلى 2022.

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