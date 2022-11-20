فريق من محكمة الحسابات الهولندية يزور ديوان المحاسبة

الوكيل الاخباري - قام فريق من محكمة الحسابات الهولندية، اليوم الأحد، بزيارة ديوان المحاسبة ضمن مشروع شراكة بنسخته الثانية.

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وتهدف هذه الزيارة الى متابعة مراحل الرقابة واعتماد الخطة الأولية للرقابة على "حماية التراث الثقافي والطبيعي" للعالم الذي يندرج اهداف التنمية المستدامة.



وسيركز المشروع على بناء القدرات وتبادل الخبرات، بما في ذلك الأنشطة الإقليمية والثنائية، إضافة لتضمين البرنامج الجديد ثلاثة محاور إقليمية وأربعة برامج تعاون ثنائي لمدة خمس سنوات من 2022 – 2026.



كما تم اختيار موضوع التدقيق "تقييم أداء إدارة الإرث الأثري في الأردن"؛ بهدف التأكد من فاعلية إجراءات دائرة الآثار العامة في حماية المواقع الأثرية والاستغلال الأمثل للموارد الأثرية بكفاءة بما يحقق الوصول الأمثل لخدمة المواطنين والمجتمع المدني.





