فصل الكهرباء عن مناطق في الأغوار الشمالية - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء فصلا مبرمجا للتيار الكهربائي اليوم الأحد عن عدة مناطق في الاغوار الشمالية، وذلك لأغراض الصيانة ، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا .



وبينت أن المناطق التي ستتأثر بالفصل هي : جزء من العارضة / جزء من غور كبد / مروان الحمود / ام حماد / المخابرات العامة/ فنوش / ميسرا / داميا / مثلث المصري / وادي فنوش / الأشغال العامة فنوش / مشاغل فنوش / مصنع نهر الأردن لمنتجات البولسترين / العارضة / مصنع الترافرتين / مبنى بلدية العارضة / السماد العضوي.

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