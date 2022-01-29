السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

هل تعوض الحكومة أو شركات الكهرباء المواطنين المتضررين من الانقطاع ؟

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السبت، 29-01-2022 02:14 م

هل تعوض الحكومة أو شركات الكهرباء المواطنين المتضررين من الانقطاع ؟

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الوكيل الإخباري - طالب مواطنون متضررون الحكومة وشركات الكهرباء تعويضا عن انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر ليومين خلال المنخفض القطبي" منخفض الخير".

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وقال مواطنون لـ " الوكيل الاخباري" إن انقطاع التيار طوال فترة المنخفض سبب لهم المتاعب، وزاد من معاناة الأطفال وكبار السن والمرضى، خاصة من يستخدمون اجهزة التنفس التي تعمل على الكهرباء.

 

وبينوا أن انقطاع التيار لمدة تزيد عن 48 ساعة ضاعف معاناة طلاب التوجيهي، إلى جانب الخطورة التي تعرضوا لها نتيجة وقوع أسلاك الكهرباء بالشارع دون إصلاحها بشكل فوري.


مصدر رسمي، قال إنه يجب الوقوف على كافة الظروف ومن مختلف جوانبها وأطرافها قبل البحث في الاجراءات.


وأكد المصدر لـ "الوكيل الإخباري" انه هناك اجتماعات مستمرة بهذا الخصوص.


هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قالت إن هناك قضاء متطور في الأردن في حال ثبوت تعرض المواطن لضرر ناتج عن انقطاع التيار الكهربائي.


وأكدت الهيئة رداً على "الوكيل الإخباري" أن ما يهم في المرحلة الحالية هو التأكد من إعادة التيار الكهربائي لكافة المواطنين، موضحة أنه سيتم في ضوء تقييم نتائج الأداء لجميع الجهات العاملة في القطاع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب اشتراطات الرخص ومعايير الأداء وأحكام القانون.

 

وشددت على إنها ستواصل من خلال الضابطة العدلية متابعة أداء الشركات بحسب التشريعات النافذة، وسوف تستمر في دورها الرقابي على الشركات العاملة في القطاع لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بديمومة التيار الكهربائي وتزويد الخدمة.


من جهته قال الخبير والباحث في مجال النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي، إنه من غير المقبول أن يبقى المواطن الحلقة الأضعف في هذا الجانب.


وأكد الشوبكي لـ " الوكيل الاخباري" أنه يجب معاقبة المتسببين في انقطاع الكهرباء وتحويلهم إلى القضاء، ولا بد من تعويض المواطنين المتضررين من هذا الإنقطاع. 
 
وبالرغم من مرور المنخفض، وتأكيد شركات الكهرباء على إصلاح الأعطال، إلا أن شكاوى انقطاع التيار الكهربائي ما زالت تتوالى لموقع "الوكيل الإخباري" حتى كتابة سطور هذا الخبر.

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