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فعاليات احتفالية في جميع محافظات المملكة غداً - تفاصيل

الأربعاء، 31-05-2023 11:46 ص

فعاليات احتفالية في جميع محافظات المملكة غداً - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الثقافة برنامج فعاليات وأنشطة احتفالية التي ستقام غدا الخميس في جميع محافظات المملكة احتفاءً بعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد آل السيف.

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وتتضمن الفعاليات التي ستبدأ في الساعة الخامسة من بعد عصر غدا، بثاً مباشراً لمراسم الزفاف الملكي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة للأطفال كالرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا وأغاني (دي جي)، إضافة إلى العروض الفلكلورية وموسيقات الأمن العام، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين، وألعاب نارية مع ختام الحفل.


التالية التفاصيل:

 


 




 

 


 

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