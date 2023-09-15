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الجمعة، 15-09-2023 05:41 م

مرصد الزلازل: هذا آخر نشاط زلزالي سجل في الاردن

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 الوكيل الاخباري - أكد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، أن المرصد لم يسجل هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال سويدان في تصريحات صحفية إن مرصد الزلازل الأردني يقوم كغيره من مراصد الزلازل العالمية برصد الأحداث الزلزالية على مدار الساعة.

وأوضح سويدان أن آخر نشاط زلزالي سجله مرصد الزلازل الأردني سُجل في 28 آب/ أغسطس، حيث سجلت هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر، شمال شرق مدينة ذيبان في محافظة مأدبا، وقعت على عمق 7 كلم، ويعد من الزلازل الضعيفة والتي قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من موقع الزلزال.

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