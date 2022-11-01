فلس الريف أقر دعم 307 منازل بكلفة 915 ألف دينار الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أكدت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، أن حوالي 307 منازل ومواقع استفادوا من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية لشهر تشرين الأول الماضي بتكلفة إجمالية تبلغ 915 ألف دينار.

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وقال رئيس اللجنة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن اللجنة اقرت خلال اجتماع عقدته مجموعة مشاريع وأنشطة اقتصادية ومنازل سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم وتجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم.



وأضاف أن المشاريع والأنشطة تشمل، تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل بحد أدنى وخارج حدود التنظيم ومنازل الأسر العفيفة داخل حدود التنظيم وإنارة عدد من الطرق.



واكد الوزير أهمية هذه المشاريع في دعم المجتمعات المحلية وتخفيف أعباء فاتورة الطاقة عليها والتوسع في فرص العمل المتاحة في منطقة المشروع.



من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد السعايدة، تفاصيل القرارات، والتي تشمل المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم.



و أشار إلى أن مساهمة فلس الريف لتلك الشريحة 62 الف دينار ، على أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي.

وأوضح أن القرارات تشمل أيضا تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بتكلفة إجمالية بلغت 351 ألف دينار.



كما تشمل القرارات التجمعات السكانية التي تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبلغت تكلفتها حوالي 183 ألف دينار.



كما شملت المنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بتكلفة إجمالية بلغت 65 ألف دينار.



وأكد السعايدة ان القائمة التي اقرتها اللجنة العليا شملت شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبتكفة إجمالية تبلغ 7 آلاف دينار وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.



وتابع أن الفئات الموافق عليها تشمل شريحة مشاريع مزارع الدواجن والابقار والاغنام والاسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم بتكلفة إجمالية بلغت 10 آلاف دينار، وذلك ايماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع انتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.



وتشمل القرارات الموافقة عليها، انارة الطرق المؤدية الى المقابر بتكلفة تبلغ 170 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.



وبين السعايدة ان فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 25 الف دينار.

