فواتير المياه شهرية بالاردن اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الرسمي في شركة مياهنا، عروة الفلايلة، أن الشركة ستقوم بتوزيع الفاتورة الشهرية على المشتركين في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل.



وأضاف الفلايلة في تصريحات صحفية أن الشركة أنهت كافة الترتيبات الخاصة باصدار الفاتورة الشهرية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وتم تدريب الكوادر وتأهيلهم على ذلك.



وبيّن الفلايلة أن الاشتراك الشهري والشرائح تم تقسيمها على ثلاثة، لتتوزع بشكل شهري بدلا مما هو معمول به حاليا على نظام الدورة.

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