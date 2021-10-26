فيديو : بهاء فيصل يلعب بمركز غير رأس الحربة في الدوري القطري

الوكيل الإخباري - أنس عشا



تلقى فريق الشمال والذي يقوده هدافنا الأردني بهاء فيصل، خسارة صعبة من الدحيل بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة السابعة من دوري نجوم قطر، والتي أقيمت على ملعب ستاد الخور.

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وجاء هدف المباراة الوحيد للدحيل من ركلة جزاء نفذها مايكل أولونغا بنجاح، علما أن الدحيل لعب الشوط الثاني بـ 10 لاعبين بعد طرد إدميلسون جونيور.



وظهر بهاء فيصل بمركز جديد عليه بالدوري القطري وهو الجناح الأيسر، علما أنه مثل الشمال طوال مسيرته معه كرأس حربة، ودون الأغفال بأنه لعب سابقا كجناح في عدد من المباريات رفقة الوحدات تحت قيادة المدرب الوطني عبدالله أبو زمع .



وبهذه النتيجة صعد الدحيل للوصافة بـ 18 نقطة بفارق الأهداف عن السد المتصدر والذي لعب مباراة أقل ، فيما يحل الشمال بالمركز العاشر رفقة السيلية والخور بـ 4 نقاط لكل منهم .