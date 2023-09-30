السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر تشرين الأول

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات - أسماء

الاردنية بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

الأرصاد: أمطار متفرقة ورياح نشطة تشهدها المملكة غدا

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط الساعة السابعة مساء اليوم

بعد كارثة الحمدانية .. زفاف جديد يتحول إلى مأتم في العراق

قرار إخضاع السيارات المُستوردة من غير الوكلاء بكفالة الزامية يدخل حيز التنفيذ غداً

رئيس تجارة عمان : لدينا فرص اقتصادية ضائعة مع تركيا

99 مليون دولار مساعدات مالية قدمها صندوق النقد للأردن العام الحالي

إعلان أسعار المحروقات في الأردن اليوم وتوقعات بالرفع من 1.5 إلى 2.5 قرش

السبت، 30-09-2023 11:13 ص

فيلم "إن شاء الله ولد" يمثل الأردن في الأوسكار بنسخته الـ 96

60677_19_1695918675


الوكيل الإخباري- اختارت الهيئة الملكية للأفلام ،  فيلم "إن شاء الله ولد" (Inshallah a Boy)، ليمثل الأردن في النسخة الـ96 للأوسكار حيث يتنافس عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية لعام 2024.

اضافة اعلان

 

واضافت الهيئة في بيان انه وقع اختيار لجنة مستقلة مؤلفة من ستة أعضاء - جميعهم خبراء ومهنيين أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع - على فيلم "ان شاء الله ولد" الذي صُوّر بالكامل في الأردن في 2022.

 

واضافت ، بصفتها الجهة الرسمية المخولة في المملكة لتقديم الأفلام للترشح لجوائز الأوسكار، تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سير العملية بما في ذلك تشكيل لجنة اختيار من أشخاص مستقلين عنها. في شهر آب الماضي،وأعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم للأفلام الروائية الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار لعام 2024.

 

الفيلم من إنتاج شركة Imaginarium Films ومؤسستها المنتجة الأردنية الحائزة على جوائز رولا ناصر، التي شاركت أيضا في كتابة الفلم، وتضم أعمالها أفلام مثل "The Alleys" و"Amira" و"Holy Spider". الفيلم بطولة منى حوا وهيثم العمري وسلوى نقارة ويمنى مروان ومحمد الجيزاوي وإسلام العوضي.


عُرض الفيلم لأول مرة في أسبوع النقاد الثاني والستين لمهرجان كان السينمائي خلال دورته السادسة والسبعين؛ وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها فيلم أردني في هذا المهرجان المرموق.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202331143629371528413

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر تشرين الأول

9202328143441513096844

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات - أسماء

9202329112142902747446

الاردنية بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

التعليم العالي

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط الساعة السابعة مساء اليوم

7-7-660x330-1

الأردن في المرتبة التاسعة عالميا كأفضل الوجهات نمواً بأعداد الزوار

image

قرار إخضاع السيارات المُستوردة من غير الوكلاء بكفالة الزامية يدخل حيز التنفيذ غداً

أخبار متعلقة
الامن

بيان صادر عن مديرية الأمن العام