فيلم "إن شاء الله ولد" يمثل الأردن في الأوسكار بنسخته الـ 96

الوكيل الإخباري- اختارت الهيئة الملكية للأفلام ، فيلم "إن شاء الله ولد" (Inshallah a Boy)، ليمثل الأردن في النسخة الـ96 للأوسكار حيث يتنافس عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية لعام 2024.



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واضافت الهيئة في بيان انه وقع اختيار لجنة مستقلة مؤلفة من ستة أعضاء - جميعهم خبراء ومهنيين أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع - على فيلم "ان شاء الله ولد" الذي صُوّر بالكامل في الأردن في 2022.

واضافت ، بصفتها الجهة الرسمية المخولة في المملكة لتقديم الأفلام للترشح لجوائز الأوسكار، تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سير العملية بما في ذلك تشكيل لجنة اختيار من أشخاص مستقلين عنها. في شهر آب الماضي،وأعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم للأفلام الروائية الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار لعام 2024.

الفيلم من إنتاج شركة Imaginarium Films ومؤسستها المنتجة الأردنية الحائزة على جوائز رولا ناصر، التي شاركت أيضا في كتابة الفلم، وتضم أعمالها أفلام مثل "The Alleys" و"Amira" و"Holy Spider". الفيلم بطولة منى حوا وهيثم العمري وسلوى نقارة ويمنى مروان ومحمد الجيزاوي وإسلام العوضي.



عُرض الفيلم لأول مرة في أسبوع النقاد الثاني والستين لمهرجان كان السينمائي خلال دورته السادسة والسبعين؛ وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها فيلم أردني في هذا المهرجان المرموق.