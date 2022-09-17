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السبت، 17-09-2022 10:52 ص

قائد فريق البحث والإنقاذ: إزالة 100 طن من الإسمنت المسلح بحادث اللويبدة

ههههههههههههههههههه


الوكيل الإخباري - رصد - قال قائد فريق البحث والإنقاذ الدولي، في الدفاع المدني، المقدم أنس العبادي ان الخطة العملياتية المعدّة في حادث عمارة اللويبدة تمت بنجاح وتم التمكن من إنقاذ 10 أشخاص.

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وأضاف العبادي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الخطة العملياتية تمت عبر 3 مراحل، وعملنا بحرفية عالية و حققنا الأهداف التي وضعناها.

وأشار إلى أنه لا دليل على تواجد أي شخص تحت الأنقاض الآن ولم يتم الإبلاغ عن أي مفقود في المنطقة.


وبين العبادي، أنه تم ازالة نحو 100 طن من الإسمنت المسلح في المرحلة الثالثة.


وشدد على الفرق لن تنسحب من الموقع الا بصدور أوامر قانونية.


 




 

 


 

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