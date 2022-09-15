"سيدتان ورجل وطفلة " المتبقون تحت ركام عمارة اللويبدة (الدفاع المدني)

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مصدر في الدفاع المدني، أن عدد الأشخاص المتبقي والمؤكد تحت ركام عمارة اللويبدة 4 أشخاص

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وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الأشخاص المتبقين هم، سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً، وسيدة أخرى 65 عاماً، ورجل 45 عاماً، وطفلة تبلغ من العمر عام واحد.



وشدد على أن عمليات البحث لن تتوقف مطلقاً ولو جزئياً إلا لحين إخراج آخر مفقود.



وكان مصدر قد كشف لـ "الوكيل الاخباري" بوقتٍ سابقٍ، اليوم الخميس، أن الجثة العاشرة التي تم اخلائها تعود لشاب عشريني.



ووصل عدد الوفيات حتى الآن بانهيار عمارة اللويبدة إلى 10 والاصابات 10 .

