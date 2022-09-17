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السبت، 17-09-2022 10:44 ص

مدير الدفاع المدني: 50-70% من المحاصرين تم إخراجهم في الساعات الـ25 الأولى

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الوكيل الإخباري - رصد -  قال مدير الدفاع المدني العميد حاتم يعقوب جابر إنه تم الانتهاء من أعمال البحث في موقع عمارة اللويبدة بعد 85 ساعة عمل.0

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وبيّن خلال إيجاز صحفي، اليوم السبت، أن الاستجابة كانت سريعة لمديريات الأمن بكل مكوناتها، موضحاً أن فرق البحث والإنقاذ كان له أثر كبير. 
 
وأضاف جابر أن جلالة الملك كان متابعاً بشكل حثيث لكل تفاصيل التعامل مع الحادث، منوها إلى الحادث كان مميزاً بالمعوقات و المخاطر.


وأشار إلى أنه سيتم البقاء بالموقع لإزالة كل الركام والتأكد 100% أنه لا يوجد أي محاصر.


وأكد جابر أن 50-70% من المحاصرين تم إخراجهم في الساعات الـ25 الأولى بعد الحادثة، وتم إنهاء عمليات البحث في موقع انهيار بناية اللويبدة بعد 85 ساعة عمل.

 




 

 


 

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