لليوم الثالث ... البحث عن ناجين تحت أنقاض عمارة اللويبدة متواصل - صور

الوكيل الإخباري - يواصل نشامى القوات الأمنية والدفاع المدني والفرق المختصة البحث عن ناجين تحت أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة، لليوم الثالث على التوالي.

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وتصدرت حادثة انهيار عمارة في جبل اللويبدة بالعاصمة عمّان، الأحداث الأمنية في المملكة لهذا الأسبوع، حيث بلغت الحصيلة غير النهائية منذ يوم الثلاثاء وحتى صباح اليوم الخميس 9 وفيات و10 إصابات.



وأكد مدير الدفاع المدني العميد حاتم جابر، أن فرق البحث والإنقاذ تستخدم أجهزة متطورة لإنقاذ أشخاص تحت أنقاض بناية اللويبدة، مشددا على أن فرق البحث والإنقاذ لن تغادر موقع انهيار البناية قبل التأكد 100% من إخراج آخر شخص تحت الأنقاض.



وقرر مدعي عام عمان توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

