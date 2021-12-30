الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من القدس

الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء خلال 6 سنوات

قبيلات توضح حول خصخصة التعليم

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

بدء امتحانات التوجيهي التكميلي اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

العائدات الضريبية تذهب للمهربين بدل الدولة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا

لبنان : احباط تهريب مخدرات في فواكه اصطناعية - فيديو

وزير الصحة اللبناني يعلن انتشار متحور أوميكرون في البلاد

الخميس، 30-12-2021 07:22 ص

قبيلات توضح حول خصخصة التعليم

طلبة 1


الوكيل الإخباري - أوضحت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، نجوى قبيلات، ليل الأربعاء الخميس، ما يدور حول خصخصة التعليم في المملكة.اضافة اعلان


وقالت قبيلات، إن الدستور الأردني كفل مجانية التعليم لأبنائنا، ولا يجرؤ أحد على المساس بهذا الحق المقدس، ولكن هذا الحق يجب أن يكون بما يليق بهم، من اهتمام بالبيئة المدرسية لتكون آمنة ومحفزة للتعلم.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم، ذهبت بخطتها الاستراتيجية ٢٠١٨_٢٠٢٢للتخطيط لبناء ٦٠ مدرسة سنويا للاستغناء عن ٨٠٨ مدارس تعمل بنظام الفترتين و٧٧٣ مدرسة ببناء مستأجر وتأمين المدارس للأعداد الجديدة من الطلبة نتيجة النمو الطبيعي في السكان.

وأردفت قبيلات: "تُطرح عطاءات الأبنية المدرسية وفق مخصصات مالية مرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة و بمنح خارجية ووقف تعليمي،وأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد الأساليب التي تستخدمها الوزارة لتأمين ابنية مدرسية وفق المواصفات العالمية وبإشراف من وزارة التربية والتعليم".

وتابعت: "فيما يتعلق بالتصريح الأخير الشراكة مع المستثمر فإن الشراكة تقتصر على  البناء والصيانة والحراسة والتنظيف خدمة مقابل أجر من الحكومة لتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة ، ولا يتحمل المواطن أية رسوم في هذه المدارس".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
امتحانات

بدء امتحانات التوجيهي التكميلي اليوم

ffff

العائدات الضريبية تذهب للمهربين بدل الدولة

122021239617690127279

نشاطات ومحاضرات متنوعة بمحافظتي المفرق والكرك

فرايه

الفراية يوعز بعدم إعادة فحص المطعّمين العائدين قبل 72 ساعة - وثيقة

-2092634347

التربية: 88% من طلبة تكميلية التوجيهي حصلوا على لقاح كورونا.. ولا تغيير على البروتوكول

M63A0708 - Copy

إنهاء خدمات مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف

أخبار متعلقة
M63A8869

أكثر من 29 ألف طالب يقدمون امتحان التربية الإسلامية التكميلي غدا

التربية ٢

التربية : تريثوا بالاختيار - وثيقة

التربية

التربية توضح حول دوام الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس

طلبة

التربية:الامتحانات النهائية تسير كما خططنا لها

احمد الوكيل

التربية : 67 طالبا تلقى لقاح كورونا في مدارس الطفيلة

الغذاد والدواء

الغذاء والدواء: 234 زيارة تفتيشية على مقاصف المدارس