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الخميس، 03-06-2021 08:46 ص

على وقع تحسن الوضع الوبائي

ترقب شعبي لإلغاء الحظر الليلي

طك
تعبيرية


الوكيل الإخباري - تفاؤل أردني حيال عودة الحياة تدريجيا في المملكة ، بعد تحسّن الوضع الوبائي في المملكة ، نتيجة لتراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، على وقع التحذيرات الحكومية بشأن احتمالية أن تشهد المملكة موجة ثالثة .

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وأمام قرارات حكومية ، تم وصفها بأنها "قرارات مبشّرة" ، نجد أن هنالك ترقّب شعبي لإلغاء الحظر الليلي الجزئي ، التي تعهّدت الحكومة بإلغائه ، بعد قراءة الوضع الوبائي وتطوراته.

 

الترقّب يأتي تزامنا مع فصل الصيف ، حيث يستغلّ الأردنيون الأجواء الصيفية بطقوس باتت علامات فارقة في هذا الفصل "الجميل"، حيث الخروج مساء ، والتنزه والزيارات العائلية.

 

الالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، وأخذ المطعوم ، عوامل تساهم في كبح جماح الوباء ، للتخلّص من القرارات الصارمة.

 

 

 

 




 

 


 

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