قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

الوكيل الاخباري - وافق مجلس أمانة عمان، اليوم الثلاثاء، في جلسته الحادية عشرة للعام الحالي، برئاسة أمين عمان بالإنابة محمد رسمي القيسي، على تجديد الاتفاقية مع نقابة المهندسين بخصوص جائزة الأمانة السنوية للمواصلات التي تهدف إلى تحفيز طلاب الهندسة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة، ودعم مشاريع الأمانة في مجال المواصلات.



وصادق المجلس على إعفاء المباني التابعة لوزارة الصحة (المستشفيات / المراكز الصحية) من رسوم التراخيص وغرامات التجاوز على الارتدادات وغرامات بدل مواقف السيارات وذلك استناداً لأحكام المادة 11 / م والمادة 20 / ج من قانون الأمانة رقم 18 لسنة 2021، والمادة 3 / ب من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006.



كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الأردنية في مجال الخدمة المجتمعية بتوفير فرص التطوع لطلبة الجامعة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم من خلال برامج الأمانة التوعوية الموجهة للمجتمعات المحلية.



ووافق على توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبد الحميد شومان بخصوص المشاركة في فعاليات ماراثون القراءة الرابع لعام 2023، ضمن اليوم الوطني للقراءة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون المشترك لتشغيل إدارة المبنى المقام في حديقة راس العين "مركز قلب عمان" لتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب ومركز المعرفة وريادة الأعمال مع تعزيز التنمية المجتمعية.

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