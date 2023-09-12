نقيب الفنانين : حفل سارة الزكريا الخميس القادم سيقام وفقاً لشروط

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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أكد نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد العبادي أنه تم إصدار تصريح للمطربة سارة الزكريا لأداء حفل غنائي في عمان يوم الخميس الموافق 14 ايلول بعد تصويب اوضاعها .



أوضح العبادي في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن متعهد الحفلات استخرج تصريحاً للفنانة لأداء الحفل يوم الخميس القادم 14 ايلول وفقًا لشروط ، اولها الامتثال لضوابط مهنة الغناء واحترام القيم والعادات المعروفة .



اضافة لفرض رقابة على الحفل من قبل نقابة الفنانين للتحقق من الامتثال للضوابط المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



يُشار إلى أن نقابة الفنانين كانت قد أصدرت قراراً بإيقاف المطربة سارة محمود الزكريا عن الغناء في المنشآت السياحية ولدى متعهدي الحفلات بعد استخدامها ألفاظاً نابية خلال أحد حفلاتها في مصر مؤخراً.



ونشرت الفنانة فيديو قالت لجمهورها انتظروني بحفل يوم الخميس في عمان





