الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

من البنك المركزي للمواطنين: استبيان لمعرفة مدى الصحة المالية للأفراد في الأردن

المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

الخارجية الفلسطينية: وفاة 8 أفراد من عائلة واحدة في ليبيا جراء الإعصار

إصابة بتصادم مركبة وانقلابها على تقاطع الحرمين بعمان

إجراء من الوطني لحقوق الإنسان بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

العقبة الاقتصادية الخاصة تُصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن الظروف الجوية

ليبيا.. 3 آلاف قتيل حتى الآن بسبب إعصار "دانيال"

حادث سير لحافلة مدرسية أدى لإصابة 19 طالب ومعلمتين

إصابة شخص إثر تدهور صهريج ديزل على طريق إربد - عمّان

قانون الجرائم الالكترونية الجديد.. قطيشات يكشف شروط النقد البناء ويحذر من تحويل الرسائل والتعليقات على وسائل التواصل

الثلاثاء، 12-09-2023 12:02 م

نقيب الفنانين : حفل سارة الزكريا الخميس القادم سيقام وفقاً لشروط

web 1


الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

اضافة اعلان

أكد نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد العبادي أنه تم إصدار تصريح للمطربة سارة الزكريا لأداء حفل غنائي في عمان يوم الخميس الموافق 14 ايلول بعد تصويب اوضاعها  .

أوضح العبادي في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن متعهد الحفلات استخرج تصريحاً للفنانة لأداء الحفل يوم الخميس القادم  14 ايلول  وفقًا لشروط ،  اولها الامتثال لضوابط مهنة الغناء واحترام القيم والعادات المعروفة .

اضافة لفرض رقابة على الحفل من قبل نقابة الفنانين للتحقق من الامتثال للضوابط المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُشار إلى أن نقابة الفنانين كانت قد أصدرت قراراً بإيقاف المطربة سارة محمود الزكريا عن الغناء في المنشآت السياحية ولدى متعهدي الحفلات بعد استخدامها ألفاظاً نابية خلال أحد حفلاتها في مصر مؤخراً.


ونشرت الفنانة فيديو قالت لجمهورها انتظروني بحفل يوم الخميس في عمان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
374239013_612748464365725_6767114933596969630_n

التعامل مع 1340 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2023-09-12 at 12.03.13 PM

الهواري يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير التشيكي في عمّان

97f286e4-وزير-التنمية-السياسية-المهندس-موسى-المعايطة-أرشيفية-تصوير_-ساهر-قداره

المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

WhatsApp Image 2023-09-12 at 11.00.59 AM

المياه تنظم محاضرة توعوية عن دور ذوي الإعاقة بالحفاظ على المياه

55

إصابة بتصادم مركبة وانقلابها على تقاطع الحرمين بعمان

uDeTo1CNfn7DxslzVgm4bKZUqXhQefdY31KBihvK

إجراء من الوطني لحقوق الإنسان بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

أخبار متعلقة
8202326112525133514568

ضبط حدث يقود مركبة في عمّان

الدفاع المدني 4

حريق محل تجاري في عمان

347679_69_1668256674

المصالحة: لهذا السبب هناك توجه لإنشاء مدينة جديدة في الأردن

_copyالسير_(6)

الشواربة: قانون السير الجديد يرغم السائقين على الالتزام

820231715286926975222

حلول مرورية لهذه الشوارع في عمّان - اسماء

820238183926585745420

تحويلات مرورية على أوتوستراد عمان - الزرقاء