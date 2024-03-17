قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد (تفاصيل)

الوكيل الإخباري

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- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الخطَّة الوطنيَّة المنسَّقة لمواجهة الزَّلازل، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة لاتِّخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.وتأتي الخطَّة التي أعدَّها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بعد الأخذ بالتَّغذية الرَّاجعة لتمرين (درب الأمان 3) الذي نفَّذه المركز، وبهدف تنسيق الجهود الوطنيَّة لمواجهة ظروف وتداعيات الزَّلازل والتَّعامل معها في حال حدوثها – لا قدَّر الله –.كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الوطنيَّة المنسَّقة لمواجهة تداعيات التَّهديدات والحوادث السِّيبرانيَّة؛ والتي تهدف إلى الحماية من تداعيات وتهديدات الفضاء السِّيبراني، ومواجهتها بكفاءة وفاعليَّة؛ بما يضمن استدامة العمل والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على إعفاء مستأجري مواقع عربات الطَّعام داخل حدود أمانة عمَّان الكبرى مما نسبته (95%) من الأجور المترتِّبة عليهم عن عاميّ 2019 و 2020م؛ شريطة تسديد المبلغ المتبقِّي كاملاً خلال مدَّة شهر من تاريخ صدور القرار.ويأتي القرار نظراً للصُّعوبات التي واجهت هذه الفئة للبدء بممارسة عملها، ونظراً للإغلاقات التي حدثت خلال جائحة كورونا.وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 2134 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.