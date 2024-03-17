الحكومة: استقرار أسعار 53 سلعة أساسية وارتفاع 11 أخرى من بينها بعض أنواع الدجاج واللحوم

الوكيل الإخباري

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- اطَّلع مجلس الوزراء اليوم الأحد، على التَّقرير الدَّوري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين حول التَّدابير المتَّخذة للرَّقابة على الأسواق.وبيَّن وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي أنَّ الفرق الرَّقابيَّة نفَّذت خلال الفترة ما بين 7 – 13/3/2024م ما مجموعه 116 جولة رقابيَّة تمَّت خلالها زيارة 2164 منشأة، حيث تمَّ تحرير 89 مخالفة؛ ليصل إجمالي المنشآت التي تمَّت زيارتها منذ بداية العام أكثر من 19 ألف منشأة تمَّ خلالها تحرير قُرابة 1023 مخالفة، فيما استقبلت الوزارة 414 شكوى وتمَّ التَّعامل معها.وحول أسعار السِّلع الأساسيَّة في الأسواق، أكَّد الشَّمالي أنَّه ومن خلال رصد متوسِّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة، فإنَّ الأسواق شهدت استقرار أسعار 53 سلعة أساسيَّة، وانخفاض أسعار 26 سلعة أُخرى، في حين ارتفعت أسعار 11 سلعة من أبرزها بعض أنواع الدَّجاج واللُّحوم.وجدَّد الشَّمالي التَّأكيد على أنَّ مخزون السِّلع آمن ومستقرّ، وحركة الشَّحن واستيراد البضائع متواصِلة بوتيرة جيِّدة دون إعاقات، وأنَّ عمليَّة الرَّقابة مستمرَّة لضبط أيِّ مخالفات قد تحدث.